كيف تساعد طفلك على التعايش مع اضطراب طيف التوحد؟

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الكشف المبكر يعد أحد أبرز العوامل التي تساعد في تحسين مهارات التواصل لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، الخميس، أن التشخيص المبكر يساعد في تمهيد الطريق لتقديم العلاج الأمثل.

وأضافت الوزارة أن التعايش مع التوحد لا يتطلب استخدام أدوية لتحسين حالة الطفل، بل يتم ذلك من خلال برامج علاجية تركز على تنمية السلوك والمهارات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة أولياء الأمور إلى استشارة أطباء الصحة النفسية، مؤكدة أن الخط الساخن 16328 متاح لتقديم الدعم والمشورة.

واضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي. كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك.

يُشير مصطلح "الطيف" في عبارة اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة.

تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف عن طيف التوحد

قبل أيام، أطلقت وزارة الصحة رسميا المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية والكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان إن هناك حاجة ملحة إلى معالجة قضايا الصحة النفسية بشكل شامل، حيث تمثل الاضطرابات النفسية والسلوكية 10% من نفقات الرعاية الصحية المرتبطة بالأمراض غير المعدية بشكل عام، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والمجتمعية لمعالجة هذه التحديات.

وذكر "عبدالغفار" أهمية المبادرة الرئاسية للصحة النفسية والتي تعتمد على دعم الصحة النفسية والكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والوصول إلى الفئات المعرضة للخطر، وتعتمد على استخدام أدوات فحص حساسة ثقافيًا وأساليب مبتكرة مثل القائمة المعدلة للتوحد عند الأطفال الصغار (MCHAT) أثناء زيارات التطعيم الروتينية في عمر 18 شهرًا، على أن تسمح هذه الأداة، وهي واحدة من أكثر أدوات الفحص استخدامًا على مستوى العالم، بالكشف المبكر عن التوحد، متبوعًا بالإحالات في الوقت المناسب والتدخلات المصممة خصيصًا لذلك.

أعراض اضطراب طيف التوحد على الأطفال

وفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، تظهر بعض علامات اضطراب طيف التوحد على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مثل قلة الاتصال بالعين أو عدم الاستجابة لاسمهم أو عدم الاكتراث لمقدمي الرعاية.

وقد ينمو أطفال آخرون بشكل طبيعي خلال الأشهر أو السنوات القليلة الأولى من عمرهم، لكنهم يصبحون فجأة انطوائيين أو عدوانين أو يفقدون المهارات اللغوية التي قد اكتسبوها بالفعل.

وعادة ما تظهر العلامات عند عمر عامين.

ومن المرجح أن يكون لكل طفل يعاني من اضطراب طيف التوحد نمطًا فريدًا من السلوك ومستوى الخطورة — من الأداء المنخفض إلى الأداء العالي.

ويعاني بعض الأطفال الذين يعانون اضطراب طيف التوحد صعوبة في التعلم، وبعضهم لديه علامات أقل من الذكاء المعتاد.

كما يتراوح معدل ذكاء الأطفال الآخرون الذين يعانون هذا الاضطراب من طبيعي إلى مرتفع — حيث إنهم يتعلمون بسرعة، إلا أن لديهم مشكلة في التواصل وتطبيق ما يعرفونه في الحياة اليومية والتكيف مع المواقف الاجتماعية.

ويمكن في بعض الأحيان أن تكون الشدة صعبة التحديد، بسبب المزيج الفريد للشعور بالأعراض في كل طفل. حيث إنها تعتمد بشكل عام على مستوى حالات الضعف وكيفية تأثيرها على قدرة القيام بالوظائف.

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