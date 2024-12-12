إطلاق فعاليات مؤتمر "بالطو أبيض ضد ختان الإناث"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء فعاليات مؤتمر "بالطو أبيض ضد ختان الإناث"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والنقابة العامة للأطباء.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن هذا المؤتمر يُعد محطة فارقة في مسار الجهود الوطنية والدولية للتصدي لهذه الممارسة الضارة التي تنعكس آثارها السلبية على صحة الفتيات وانتهاك حقوقهن الإنسانية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذا المؤتمر يندرج ضمن سلسلة من 5 فعاليات تُقام بين 11 و20 ديسمبر 2024، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية"، الذي يضع بناء الإنسان المصري وتمكينه في صدارة أولوياته.

وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ألقى كلمة مسجلة في افتتاحية المؤتمر شدد فيها على أهمية هذه الفعاليات كجزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة في مصر تحت مظلة المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية"، مؤكدًا أن ختان الإناث يمثل انتهاكًا جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا بحق الفتيات، مشيرًا إلى ضرورة إبراز دور الأطباء في التصدي لهذه الممارسة التي اكتسبت غطاءً طبيًا في بعض الحالات،كما استعرض الجهود والخطوات الحكومية لتشديد العقوبات ورفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الجريمة.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،

شدد في كلمته على أن التغيير الحقيقي يبدأ من مثل هذه المبادرات، داعيًا كافة الأطراف، سواءً كانوا أفرادًا أو مؤسسات، إلى تحمل مسؤولياتهم في مكافحة هذه الجريمة،معربًا عن امتنانه العميق لكل الشركاء والخبراء والشباب المتطوعين الذين ساهموا بجهودهم في نجاح فعاليات المؤتمر.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المؤتمر

ضم نخبة من الشخصيات المؤثرة التي قدمت مداخلات ثرية لرسم خارطة طريق لمكافحة هذه الظاهرة، حيث تناولت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية صون حقوق الأطفال ودور المجتمع في القضاء على العنف الموجه ضد الفتيات، مستعرضة دور خط حماية الطفل (16000) في استقبال الشكاوى وتقديم الحماية للناجيات.

من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ضرورة تمكين النساء والفتيات لضمان بيئة آمنة تسهم في تنمية قدراتهن وتحقيق طموحاتهن، مع استعراض الجهود المبذولة من قِبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خلال الأعوام الماضية.

بدوره، أشار الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إلى أهمية الدور المحوري للأطباء في نشر الوعي وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.

وأكدت جيرمين حداد، الممثل المساعد ومدير البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن ختان الإناث لا يقتصر على كونه ممارسة طبية خاطئة، بل هو تحدٍ ثقافي واجتماعي عميق يستوجب شجاعة وتكاتفًا لتجاوزه، مشددة على أهمية دور الأطباء كرواد للتغيير في مجتمعاتهم.

وتابع "عبد الغفار"، أن المؤتمر اشتمل على سلسلة من الجلسات وورش العمل التي تطرقت إلى قضايا متعددة، منها الآثار الصحية والنفسية الناتجة عن ختان الإناث وتأثيرها على الفتيات، والإشكاليات القانونية والطبية المرتبطة بهذه الممارسة، ودور الفرق الطبية في تغيير العادات الاجتماعية والثقافية المؤدية إلى استمرار هذه الظاهرة.

كما شهد المؤتمر عروضًا تفاعلية ومسرحية قدّمها الشباب المتطوعون بأسلوب إبداعي لإبراز أبعاد القضية، وفي إحدى الجلسات، تحدث الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، عن أخلاقيات المهنة، داعيًا زملاءه الأطباء إلى رفض ضغوط الأهل في إجراء جريمة الختان، والالتزام بميثاق الشرف الطبي الذي يُحرّم هذه الممارسة لما تسببه من أضرار فورية ومستقبلية على الفتيات.

وأكد أن المسؤولية الأخلاقية والنفسية والقانونية تقع على عاتق كل من يوافق على تنفيذ هذه الجريمة بحق طفلة قاصر، مشددًا على أهمية تقديم الأطباء للمشورة الصحيحة التي توضح خطورة ختان الإناث للأهل، وضرورة التزامهم بالممارسات الطبية السليمة.

جدير بالذكر أن مؤتمر "بالطو أبيض ضد ختان الإناث" يعد مثالًا واقعيًا على التعاون الفاعل والعمل الجماعي الذي يسعى نحو خلق بيئة آمنة وصحية لجميع الفتيات في مصر،ويجسد المؤتمر رؤية وطنية طموحة للتنمية المستدامة التي تضع حماية حقوق الفتيات وصون كرامتهن في صدارة أولوياتها، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لفتيات مصر.

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