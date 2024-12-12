"رسلان" يتفقد جناح "مياه القاهرة" في ختام المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه

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كتب- محمد نصار:

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه الدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، جناح شركة مياه الشرب القاهرة ضمن المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي.

ويتضمن الجناح أقسامًا لعرض المنصة الرقمية الموحدة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، وتجربة الشركة في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة مناسيب مياه النيل أمام مآخذ محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة.

جدير بالذكر أن المعرض يضم عددًا كبيرًا من كبرى الشركات العربية والأجنبية المتخصصة في إنتاج وتصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تحرص دائمًا على المشاركة في الفعاليات والمحافل الرسمية لنقل وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج مياه الشرب.

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