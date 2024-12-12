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المجمع الطبي بالمعادي يستضيف خبيرًا في اضطرابات كهرباء المخ والصرع

02:12 م الخميس 12 ديسمبر 2024

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

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كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور أحمد عبد المعطي، أمريكي الجنسية، خبير اضطرابات كهرباء المخ والصرع بجامعة ميسوري الأمريكية.

ويكون ذلك خلال الفترة من يوم 16 وحتى يوم 25 يناير 2025.

وتستقبل اللجان التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير جميع أيام الأسبوع.

ويمكن الاستعلام من خلال الاتصال برقم التليفون التالي: (01200202320).

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المجمع الطبي للقوات المسلحة المعادي أحمد عبد المعطي كهرباء المخ
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