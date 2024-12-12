المجمع الطبي بالمعادي يستضيف خبيرًا في اضطرابات كهرباء المخ والصرع

كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور أحمد عبد المعطي، أمريكي الجنسية، خبير اضطرابات كهرباء المخ والصرع بجامعة ميسوري الأمريكية.

ويكون ذلك خلال الفترة من يوم 16 وحتى يوم 25 يناير 2025.

وتستقبل اللجان التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير جميع أيام الأسبوع.

ويمكن الاستعلام من خلال الاتصال برقم التليفون التالي: (01200202320).

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