وزير الثقافة: تخصيص قاعات السينما بمتحف الحضارة للشباب بأسعار رمزية الشهر المقبل

كتب- محمد شاكر:

شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في فعاليات الندوة الثقافية "شادي عبد السلام بين التشكيل والعمل الروائي السينمائي"، والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، ضمن فعاليات برنامج وزارة الثقافة "يوم شادي.. لرفعة الهوية المصرية"، احتفاءً بالقيمة الإبداعية للفنان الراحل.

أقيمت الندوة بالتعاون بين لجنتي السينما، برئاسة هشام عبد الخالق؛ والفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتور هابي حسني، وأدارتها الدكتورة دليلة الكرداني، وسط حضور وتفاعل كبيرين من الشباب.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن الاحتفاء بالفنان الراحل شادي عبد السلام، يأتي تأكيدًا على أهمية تكريم رموزنا الثقافية والفنية الذين أثروا تاريخنا الفني بإنجازات استثنائية، متفردة، حيث أن شادي عبد السلام كان واحدًا من أبرز المبدعين الذين جمعوا بين التشكيل والعمل السينمائي بروح فنية نادرة، وأثروا فينا برؤاهم الإبداعية التي تجاوزت الحدودد، متابعًا: اليوم نؤكد من خلال هذه الندوة ضرورة الحفاظ على إرث هؤلاء المبدعين، والعمل على إبراز دورهم في تشكيل هوية مصر الثقافية والفنية، بما يعزز مكانتنا في العالم.

كما ثمن وزير الثقافة، الحضور المكثف من الشباب لفعاليات الندوة، واهتمامهم بهذه القيمة السينمائية الإبداعية المتميزة، وحثهم على مواصلة البحث عن سبل المعرفة المتعددة، واكتساب المزيد من الخبرات الحياتية التي تصقل قدراتهم ومواهبهم بما يخدم طموحات المجتمع وتقدمه.

وأكد وزير الثقافة، تخصيص قاعات السينما بمتحف الحضارة، للشباب، وبأسعار رمزية، لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية والقصيرة والطويلة، ابتداءً من الشهر المقبل.

وناقشت الندوة التي شارك فيها المخرج والكاتب الدكتور أحمد فؤاد درويش، ومهندسة الديكور الدكتورة شيرين فرغل، والفنان التشكيلي علاء حجازي، والكاتب والناقد محمود عبد الشكور، والمعماري الدكتور هابي حسني، ومهندسة الديكور نهاد السيد، عددًا من المحاور والجوانب الإبداعية المرتبطة بالمبدع الراحل شادي عبد السلام، والتي تؤكد تفرد مواهبه وقدراته في مجالات الفن المتعددة، وترسخ أهمية تخليد رموز الوطن من المبدعين، والعمل نحو الحفاظ على مقدرات هويتنا الثقافية والفنية.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الثقافة، مجموعة من ذوي الهمم في عرض خاص لأفلام المخرج الكبير شادي عبد السلام، بالمجلس الأعلى للثقافة، وقد تم ترجمة هذه الأفلام بلغة الإشارة لتمكين جميع الحضور من الاستمتاع بهذا العمل الفني المهم.

وفي كلمته بهذه المناسبة، رحب وزير الثقافة، بالحضور، مؤكدًا أن وزارة الثقافة تعتبرهم جزءًا أصيلًا من المجتمع المصري، وأنها تسعى جاهدة لتوفير سبل الدعم لهم.

وأكد الوزير، أهمية تقديم فعاليات ثقافية وفنية مخصصة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تعكس هوية مصر الأصيلة وتؤكد التزام الدولة بحقوق الإنسان.

وأعرب الحضور، عن سعادتهم بهذه المبادرة، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو دمجهم في الحياة الثقافية والاجتماعية، كما أشادوا بجهود وزارة الثقافة في هذا الصدد.

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