الرئيس السيسي يهنئ كينيا بمناسبة يوم الاستقلال

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور ويليام صاموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب الرئيس السيسي، في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لكينيا حكومة وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وسعي مصر الدائم لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وفي إطار هذه المناسبة، أوفد الرئيس السيسي محمد عادل مختار، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة كينيا بالقاهرة لتقديم التهنئة الرسمية، تأكيدًا على حرص مصر على تعزيز أواصر الصداقة مع كينيا وشعبها.

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