توقيع بروتوكول تعاون بين القومي للترجمة ومجمع اللغة العربية

كتب- محمد شاكر:

وقعت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، اتفاقًا إطاريًا للتعاون في النشر مع مجمع اللغة العربية برئاسة الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية.

يستهدف الاتفاق تعزيز أوجه التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين، والإسهام في إحياء التراث العربي في اللغة والآداب والفنون، وسائر فروع المعرفة المأثورة.

كما يستهدف البروتوكول أيضًا توسيع نطاق المعرفة للناطقين بالعربية بترجمة المصنفات المؤلفة بلغات أجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بحيث تصل إلى أوسع نطاق ممكن من القراء.

ويأتي البروتوكول حرصًا من الطرفين على التعاون بينهما، سعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين من نشر المعرفة والثقافة باللغة العربية.

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