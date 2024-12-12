صور.. وزير التموين ومحافظ البحيرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بمركز دمنهور

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، سوق اليوم الواحد بمركز دمنهور، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

شهد الافتتاح اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام، معاون الوزير، ومحمد رجب، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة.

وتفقد الوزير والمحافظ، أقسام السوق المختلفة وتابعا المعروض من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، التي تُقدم بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن سوق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تسهم في توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من آثار الغلاء.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر، عن سعادتها بإقامة السوق، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تُعد نموذجًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما أكدت أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع وزارة التموين لإقامة المزيد من هذه الأسواق في مختلف مراكز المحافظة.

وأشاد المواطنون بالسوق ومستوى التنظيم وجودة المنتجات المعروضة، معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تساعدهم على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وفي ختام الافتتاح، أكد وزير التموين، أن الوزارة ستواصل العمل وجار تعميم المبادرة على جميع المحافظات، لضمان توفير السلع الأساسية ودعم الاستقرار المعيشي للمواطنين، داعيًا كل الجهات إلى التعاون لتحقيق هذه الأهداف.

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