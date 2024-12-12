رئيس "الأبنية التعليمية" يتفقد أعمال الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف بالهيئة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أعمال امتحان شغل وظائف مهندسين وعمال بالهيئة، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر أغسطس الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة من المهندسين والعمال، حيث تضمنت المسابقة الإعلان عن 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

كما تضمنت 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

واستمع اللواء يسري عبد الله، إلى آراء عدد من المتقدمين والمتقدمات عقب انتهائهم من الامتحان الإلكتروني، والذين أعربوا عن رضاهم عن حسن الاستقبال والتنظيم، كما أعربوا عن إعجابهم بفكرة الامتحان الإلكتروني ورضاهم عن مركزية الامتحان بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ حيث الاطمئنان إلى أن الجميع يخضعون للامتحان في مكان واحد بنفس الظروف بعيدًا عن أي مؤثرات أخرى قد تؤثر في نزاهة المسابقة حال تعدد مقار الامتحان بالمحافظات المختلفة، وطالبوا بوضع أسئلة تخصص العمارة بالنسبة لوظائف الهندسة باللغة العربية، وفقًا للغة الدراسة بكلياتهم.

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