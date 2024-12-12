المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددًا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدني

"الأوقاف": افتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب- محمد سامي:

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني، عددًا من القوافل الطبية بعدد من المناطق والأحياء السكنية بمحافظة كفر الشيخ وذلك في إطار استمرار مراحل "حملة بلدك معاك" بعدد من المحافظات التي تقع في نطاق المسئولية.

تضمنت القوافل العديد من العيادات المتنقلة في مختلف التخصصات الطبية، وكذلك إجراء المسح الطبي لطلبة المدارس.

كما تم تقديم العلاج والمستلزمات الطبية للمواطنين بالمجان، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية 11105 مواطنين من قاطني تلك المناطق.

يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي توليها القوات المسلحة لأبناء الشعب المصري لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة في المناطق الأولى بالرعاية بكل محافظات الجمهورية.

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