"التأمين الصحي": لا زيادة في رسوم الكشف الطبي والمستعجل باللجان الطبية

كتب- أحمد جمعة:

قالت الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه لا يوجد زيادة في الرسوم الحالية للكشف الطبي العادي أو الكشف المستعجل.

ووجهت الهيئة رسالة لعملاء اللجان الطبية، بالقول إنه في حالة طلب أي كشوفات أو تحاليل أخرى لبعض الوظائف، سوف يتم إخبار العميل بذلك داخل اللجنة الطبية؛ طبقًا للوظيفة المرشح إليها.

ولمعرفة أسعار خدمات اللجان الطبية بالتأمين الصحي.. اضغط هنا

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