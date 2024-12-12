وزير التموين يتفقد مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بمركز دمنهور

كتب- محمد سامي:

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ترافقه الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد عصام، معاون الوزير، ومحمد رجب، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة.

شملت الزيارة مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر السلع التموينية وضمان وصولها للمواطنين بجودة وكفاءة.

وأكد الوزير، خلال جولته، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة العامة لتجارة الجملة في توفير السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك من خلال شبكة منافذها المنتشرة في مركز دمنهور.

جدير بالذكر أن الشركة تضم في مركز دمنهور 92 مشروع جمعيتي و314 بدالا تموينيًا، تسهم في توفير السلع المدعومة لأهالي المركز، كما يبلغ عدد المخازن التابعة للشركة في دمنهور 4 مخازن، تقوم بصرف السلع التموينية لـ 224,415 ألف بطاقة تخدم 659,192 ألف مواطن.

وشدد الدكتور شريف فاروق، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لضمان توفير السلع التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، مع الالتزام بمعايير الجودة، وأشاد بالدور الذي يقوم به العاملون في الشركة والمنافذ التموينية، داعيًا إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين

وأكد الوزير، أن الوزارة مستمرة في متابعة جميع منافذ التوزيع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة التموينية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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