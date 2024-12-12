طقس 48 ساعة مقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح واضطراب ملاحة وشبورة ضبابية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، على مختلف مناطق الجمهورية.

حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الـ 48 ساعة المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة تشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس الأيام المقبلة يشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث سرعة الرياح تتراوح بين 50 و65 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 3 و3.5 متر.

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