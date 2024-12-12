إعلان "وظائف قيادية" بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية في عدد من المستشفيات التابعة لها.

ويشمل الإعلان فرصة التقديم لوظائف مديرين للمستشفيات في مجالات طبية متنوعة، منها الطب البشري والصيدلة والأسنان، على أن يكون المتقدمون من العاملين في وزارة الصحة والسكان أو الجهات الحكومية.

الشروط المطلوبة لوظائف أمانة المراكز الطبية المتخصصة

* أن يكون المتقدم أقل من 50 عامًا، وألا يقع عليه أي جزاءات إدارية (آخر تقريرين كفاية يكون كفء).

* الحصول على دراسات عليا في مجال التخصص الطبي.

* الحصول على دراسات عليا في مجال الإدارة.

* خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المستشفيات.

وفي إطار هذا الإعلان، دعت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المتقدمين إلى تقديم طلباتهم في موعد أقصاه 24 ديسمبر 2024، عبر عنوانها 3 شارع عباس العقاد، الدور الـ 11، بمكتب رئيس الأمانة.

اقرأ أيضا:

الصحة تحسم جدل انتشار فيروسات مجهولة.. وتحذر من الرسائل المضللة

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 5 ساعات في هذا التوقيت

شبورة مائية كثيفة صباحا.. توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد موافقة "محلية النواب".. ما اشتراطات تملك أراضي الدولة؟

سكن لكل المصريين 5.. طرح شقق 90 مترا بـ350 ألف جنيه بـ 9 محافظات