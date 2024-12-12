افتتاح أكبر محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان السبت المقبل.. تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لافتتاح أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 560 ميجاوات، السبت المقبل.

وبحسب مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، من المرتقب أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في افتتاح المحطة، يرافقه عدد من المسئولين ومنهم وزير الكهرباء ومحافظ أسوان، ومسؤولي شركة النويس الإماراتية المنفذة والمالكة للمشروع.

وأكد المصدر في تصريحات أدلي بها إلى مصراوي، الخميس، أن مساحة المحطة 10 آلاف متر مربع، وتقع في محافظة أسوان.

كما تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء ومن المقرر قيام المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع، حيث تم تدشين المحطة بنظام "BOO" البناء والتشغيل والتملك.

وتستهدف مصر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توليد 42% من إجمالي مزيج الكهرباء المنتجة بحلول عام 2030.

جدير بالذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى مليار 200 مليون دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا واط.

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