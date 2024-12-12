مبادرة أزهرية لتحفيظ القرآن لأبناء المصريين بالخارج - الشروط وكيفية التقديم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الأزهر الشريف، إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عبر رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر بنظام التعليم عن بعد، تحت إشراف الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر.

وتهدف المبادرة، إلى تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن, وتعزيز الهوية الإسلامية.

موعد وشروط التقدم

‎وجاء موعد وشروط التقديم على النحو التالي:

- بداية التقديم:

لمدة 15 يوما بدءا من 10 ديسمبر 2024م حتى 25 ديسمبر ‏‏2024م

شروط التقديم:‏

• أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية

• ‏ أن يكون الطالب مقيمًا خارج مصر

• ‏ اجتياز اختبار تحديد المستوى

• ‏ ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال

• ‏ ألا يقل عمر المتقدم عن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار

•‎ يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، التسجيل من خلال مسح الــ QR code‎

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