الصحة تحسم جدل انتشار فيروسات مجهولة.. وتحذر من الرسائل المضللة

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وإرساله بشكل ممنهج عبر مجموعات الواتس آب عن وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أنه "لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستجدة مجهولة".

ولفتت إلى أن الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر يتم متابعته بصفة مستمرة من خلال الترصد الروتيني لأمراض التنفسية الحادة لحالات الإنفلونزا أو المشتبه فيها في جميع المستشفيات التابعة لمنظومة الترصد في جميع المحافظات وعددها (542) مستشفى بجميع المحافظات، كما يتم متابعته أيضاً من خلال المواقع الترصدية التي تترصد الأمراض التنفسية الحادة الناجمة عن فيروسات الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات، والتي تبلغ 14 موقعاً في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أخذ مسحات من الحالات المشتبه في إصابتها وفحصها بالمعامل المركزية والمعامل الإقليمية المعتمدة للكشف عن الفيروسات على مدى انتشار الفيروسات التنفسية وأنواعها.

أسباب انتشار الفيروسات التنفسية خلال الفترة الراهنة

أوضحت أن أكثر أوقات انتشار الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد، يكون خلال فصل الشتاء، فعلى وجه الخصوص، تزداد حالات العدوى عادة في الفترة بين نوفمبر ومارس.

ووفق الوزارة، تساهم عدة عوامل في زيادة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترة على النحو التالي:

* الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات.

* الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الجافة عادة ما تكون ملائمة أكثر لانتشار الفيروسات، حيث تؤثر على الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي وتجعلها أكثر عرضة للإصابة.

* التجمعات الاجتماعية: مع التعرض لأشخاص مصابين، يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

* نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص التعرض إلى ضعف الجهاز المناعي.

وطالبت وزارة الصحة بضرورة اتخاذ احتياطات مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، والتي العناية الصحية لتقليل خطر الإصابة بفيروسات الإنفلونزا يفضل الحصول على اللقاحات الكاملة.

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