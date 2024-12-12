ننشر نتيجة حركة نقل الأطباء البشريين 2024 بالتأمين الصحي (قائمة كاملة)

كتب- أحمد جمعة:

اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحي، نتيجة حركة نقل الأطباء البشريين على درجة مالية خالية لعام 2024.

وشملت الحركة المجموعات النوعية لوظائف الطب البشري "الأولى والثانية والثالثة".

وترأس لجنة حركة نقل الأطباء البشريين، الدكتور خالد موافي، مساعد رئيس هيئة التأمين الصحي لشؤون الاتصال السياسي.

وتضمنت الحركة العديد من التخصصات، منها: جراحة الأطفال، والقلب والصدر، والتجميل والحروق، والنفسية والعصبية، والعناية المركزة، والطوارئ، والتخدير، والأشعة التشخيصية، والرمد، فضلا عن تخصصات أخرى.

وينشر مصراوي نتيجة حركة نقل الأطباء بالتأمين الصحي..

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية كثيفة صباحا.. توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد موافقة "محلية النواب".. ما اشتراطات تملك أراضي الدولة؟