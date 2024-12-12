قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 5 ساعات في هذا التوقيت

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم قطع المياه لمدة 5 ساعات عن "طريق إسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق فيصل، كفرغطاطي، اللبيني ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، كرداسة"؛ لربط خط المياه الجديد غدًا الجمعة.

موعد وأماكن قطع المياه في الجيزة

أوضحت "الجيزة"، بحسب بيان الخميس، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت أنه في إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 ملل الواقع بمسار محور ناهيا بطول 4.2 كم لتعارض الخط مع أعمال المحور والذي قد تم الانتهاء من تحويله وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه سيتم قطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات غدًا الجمعة من الساعة 12 ليلًا حتى 5 صباح السبت المقبل.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال للتسهيل على المواطنين.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (125) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.

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