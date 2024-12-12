وزيرا الري والمالية يبحثان التنسيق المشترك في عدد من الملفات

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين في العديد من الملفات بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.

خلال الاجتماع، توجه الدكتور سويلم، بالتحية لوزير المالية على التنسيق الدائم في كل الملفات المشتركة بين الوزارتين بما له من مردود إيجابي على الصالح العام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال تطهيرات الترع والمصارف بما يضمن استكمال أعمال التطهيرات خلال العام المالي الحالي لضمان قدرة المجاري المائية على القيام بوظيفتها على الوجه الأكمل.

كما تم الاتفاق على الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة لدى هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والخبراء بوزارة المالية في تطوير عملية استثمار الأراضي الواقعة تحت ولاية وزارة الموارد المائية والري، والتنسيق المشترك في إجراءات طرح المزادات المعنية باستثمار هذه الأملاك.

كما تم أيضًا مناقشة إجراءات تحسين الوضع المالي للشركة القابضة للري والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بما يسهم في تحسين أداء الشركة.

وتم كذلك مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

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