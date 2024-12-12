رئيس معهد علوم البحار: تقنيات حديثة لـاستزراع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

كتبت - داليا الظنيني:

قالت عبير منير، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن مركز التنمية الإقليمي هدفه الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر لكي تستمر في الحفاظ بجمالها وألوانها الطبيعية.

وأضاف منير، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن المركز يريد حماية التنوع البيولوجي البحري والحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة بعد تعرض نسبة كبيرة منها ظاهرة "ابيضاض الشعاب" بسبب التغيرات المناخية، التي تضرب الشواطئ مؤخرًا.

وأشار إلى أن الشعاب المرجانية والأسماك الملونة التي تعيش في البحر الأحمر، تستثمرها الدولة في الترويج لرياضة الغوص بشكل كبير، كما يقوم المعهد بمراقبة البيئة البحرية والتأكد من جودة مياه البحر للحد من المشكلات التي قد تؤثر على الشعاب المرجانية.

وأكد أنه يتم حاليًا استخدام تقنيات حديثة لاستزراع الشعاب المرجانية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

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