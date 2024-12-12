لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس معهد علوم البحار: تقنيات حديثة لـاستزراع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

03:00 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:

قالت عبير منير، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن مركز التنمية الإقليمي هدفه الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر لكي تستمر في الحفاظ بجمالها وألوانها الطبيعية.

وأضاف منير، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن المركز يريد حماية التنوع البيولوجي البحري والحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة بعد تعرض نسبة كبيرة منها ظاهرة "ابيضاض الشعاب" بسبب التغيرات المناخية، التي تضرب الشواطئ مؤخرًا.

وأشار إلى أن الشعاب المرجانية والأسماك الملونة التي تعيش في البحر الأحمر، تستثمرها الدولة في الترويج لرياضة الغوص بشكل كبير، كما يقوم المعهد بمراقبة البيئة البحرية والتأكد من جودة مياه البحر للحد من المشكلات التي قد تؤثر على الشعاب المرجانية.

وأكد أنه يتم حاليًا استخدام تقنيات حديثة لاستزراع الشعاب المرجانية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف منحة حكومية جديدة.. ومصدر يكشف التفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الشعاب المرجانية البحر الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة