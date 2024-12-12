نشرة التوك شو| تطورات الأوضاع بسوريا وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارات العامة

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

أحمد موسى: "ماحدش يقدر يلعب مع مصر بفضل ربنا.. وقوة الجيش المصري ترعب إسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل؛ مجرم حرب ولكنه يدرك قوة مصر والجيش المصري، مؤكدا على قوة الجيش المصري العظيم

الحكومة: حريصون على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارات لـ 65٪؜

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على إعلان ما تقوم به من إجراءات إصلاحية في الهيئات الاقتصادية

حكم عدم الوفاء بالنذر بسبب قلة الإمكانيات - فيديو

جاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة قد نذرت ذبح خروف إذا شفاها الله من مرض السرطان، وتواجه الآن صعوبة في الوفاء بهذا النذر بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية؟.

كثرتها ليس عيبًا.. "أبو شقة": لا توجد قيود على تدشين الأحزاب

قال بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن نظام الانتخابات الحالية مناسب ويتواءم مع الظروف المناخية السياسية والاجتماعية

إبراهيم عيسى: الجماعات الإسلامية تسيطر حاليا على سوريا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن أي طفل في سوريا يعرف أن نظام الأسد مستبد ووحشي وسجونه ممتلئة بالتعذيب والمساجين، موضحا أن هيئة تحرير الشام تنظيم إرهابي يدير سوريا رغم التجميل وبالفعل توجد فرحة غامرة بسقوط ديكتاتور ولكن في رعب وفزع من الجماعات الإرهابية