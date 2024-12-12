حدث ليلًا| طرح جديد بـ"سكن لكل المصريين 5".. وتحذير من الإنتاج الحربي للمواطنين بشأن الوظائف الوهمية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يعود للقاهرة بعد انتهاء جولته الأوروبية بـ 3 دول

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا.

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سكن لكل المصريين 5.. طرح شقق 90 مترا بـ350 ألف جنيه بـ 9 محافظات

تطرح وزارة الإسكان شقق سكن لكل المصريين في عدد من المحافظات بأسعار متنوعة وفقا لمواصفات ومكان كل مشروع، حيث يتم طرح شقق 90 مترا بـ 350 ألف جنيه في حوالي 9 محافظات.

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الإنتاج الحربي تنفي الإعلان عن وظائف خالية وتوجه تحذيرا للمواطنين

نفت وزارة الإنتاج الحربي، الأخبار المتداولة والإعلانات الوهمية المنشورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي على "فيس بوك" بشأن إتاحة فرص عمل داخل الوزارة وشركاتها التابعة.

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مدبولي يُتابع مع وزير قطاع الأعمال العام موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة خطة عمل الوزارة بصدد تطوير الشركات التابعة لها ولا سيّما تلك المُختصة بقطاع القطن والغزل والنسيج.

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تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية الكثيفة التى تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فى ساعات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر.

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بمقدار جنيهين.. "التموين": انخفاض جديد في سعر السكر بهذه الأماكن

قررت وزارة التموين تخفيض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، لـ30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها.

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مدبولي: طرح أكثر من 97 ألف وحدة سكنية وأراض بمشروعات "سكن لكل المصريين"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

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