مؤلفات عربية وعالمية بأسلوب كايرو كافيه بالأوبرا.. الجمعة

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً لفرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف، ومشاركة المغنيتين ليديا وأمنية، وعازف القانون على محمود، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ١٣ ديسمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها برؤية موسيقية جديدة، منها كوكبة من أعمال بليغ حمدى وفريد الأطرش وطير بينا يا قلبى - دارى العيون - يا مصطفى لـ محمد فوزى ، القمح الليلة - أهواك لـ محمد عبد الوهاب، خمسة فى ستة لـ منير مراد يتم مزج عدد منها بمختارات من أغانى الأفلام العالمية منها صوت الموسيقى وسيدتى الجميلة إلى جانب نماذج من مؤلفات على شرف الخاصة منها تخيل ولونجاية.

يذكر أن الفنان على شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام ١٩٨٥ ومن أكاديمية الفنون عام ١٩٨٦، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، بدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، على الحجار، كما قام بتأليف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة، شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها رياح الغدر، بابا في تانية رابع كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات، فجر ليلة صيف، المنادي، أغلى الناس، شغل عفاريت الى جانب فيلم شباب على الهوا، أسس فرقة "كايرو كافيه "لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل.

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