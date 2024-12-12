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شبورة مائية كثيفة صباحا.. توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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    شبورة مائية كثيفة في بورسعيد
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    الشبورة المائية الكثيفة
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    الشبورة المائية الكثيفة
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    شبورة مائية
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    شبورة مائية كثيفة في بورسعيد
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    شبورة مائية في الإسكندرية (1)
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    شبورة مائية في الإسكندرية (2)
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    شبورة مائية في الإسكندرية (1)
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء 17 ديسمبر، في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة، قد تصل إلى حد الضباب أحياناً، تظهر صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة، أن الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئاً على جنوب سيناء وجنوب.

كما توقعت الأرصاد أن تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها واضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر.

كما أشارت إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة علي مناطق من أقصي السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متوقعة يوم الجمعة 13 ديسمبر.

الططقس

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شبورة مائية كثيفة رياح امطار شبورة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية
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