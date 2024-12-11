"الثقافة": حريصون على تسجيل عنصر واحد سنويًا بقائمة اليونسكو

كتبت - داليا الظنيني:

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، إن مصر حريصة دائمًا على تسجيل عنصر واحد على الأقل سنويًا في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج “الخلاصة”، والمذاع عبر فضائية “المحور”، أن الإنسان يتميز عن باقي المخلوقات بقدرته على الإنتاج الثقافي، والذي يشمل طريقته في ارتداء الملابس، وتناول الطعام، وبناء المنازل، مما يربط الحضارة الإنسانية بخيط مشترك.

وأكدت أن الإنسان لديه القدرة على التكيف مع مختلف البيئات المحيطة من حوله، وأصبح يستخدم رمزيات التراث مثل شخصية جحا، وغيرها من أجل حفظ التراث الشعبي الذي ترسخ في ذاكرة الأجيال.

وأشارت إلى أن مصر نجحت في تسجيل عدد من العناصر مثل السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، والنسيج البدوي، إضافة إلى الحناء والسمسمية كتراث ثقافي مشترك، لافتة إلى أن الأخيرة تم تسجيلها كتراث ثقافي مشترك بالتنسيق مع دول أخرى، مثل السعودية، واليمن، والأردن، لضمان احترام تنوع الممارسات الثقافية لهذه الآلة الموسيقية.

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