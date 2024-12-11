"تمكين وإلهام عبر العصور".. ندوات لمناهضة العنف ضد المرأة بمتحف الحضارة

كتب- محمد شاكر:

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، سلسلة من الندوات التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "المرأة المصرية: تمكين وإلهام عبر العصور"، وذلك ضمن المشاركة في حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي أقيمت خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.

يأتي ذلك في إطار حرص المتحف على تفعيل دوره التثقيفي والتنموي، ودعمه المستمر لقضايا المرأة، فضلاً عن توعية الجمهور بحق المرأة في العيش في مجتمع آمن وصحي كحق أصيل من حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن هذه الندوات تمثل جزءًا من جهود المتحف لتعزيز الوعي بقضايا المرأة المصرية عبر التاريخ، وتسليط الضوء على دورها المحوري في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن المتحف يسعى من خلال تراثه الثقافي إلى إلهام النساء وتعزيز مكانتهن الاجتماعية.

وأشارت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية المتحف للتفاعل مع القضايا المجتمعية وتعزيز الحوار المجتمعي حول حقوق المرأة، حيث لاقت الفعالية اهتمامًا واسعًا من الزائرين، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية دور المرأة في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة نجوى بكر، مدير إدارة التدريب بالمتحف، أن الندوات تناولت موضوعات تركزت على تمكين المرأة وتنمية مهاراتها الحياتية، ألقاها مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

كما شملت الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة التي تسلط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى نقاشات مفتوحة مع الحضور لتبادل الأفكار والخبرات.

يذكر أن حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة هي حملة دولية أطلقتها الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان، ويشارك بها العديد من المنظمات الدولية، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بمختلف بلدان العالم.