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السيسي يعود للقاهرة بعد انتهاء جولته الأوروبية بـ 3 دول

11:30 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا.

جاء ذلك في منشور للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على فيسبوك، قبل قليل.

كان الرئيس السيسي، قد بدأ الخميس الماضي، جولة أوروبية شملت "الدنمارك والنرويج وأيرلندا".

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