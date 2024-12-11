السيسي يرسل برقية لملك المغرب بعد إجرائه عملية جراحية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى شقيقه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، متمنياً لجلالته الشفاء العاجل، عقب إجراء جلالته لعملية جراحية مؤخرا، ومعبراً عن خالص تمنياته للملك بموفور الصحة وللشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على فيسبوك، مساء الأربعاء.

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