سكن لكل المصريين 5.. طرح شقق 90 مترا بـ350 ألف جنيه بـ 9 محافظات
كتب- محمد عبدالناصر:
تطرح وزارة الإسكان شقق سكن لكل المصريين في عدد من المحافظات بأسعار متنوعة وفقا لمواصفات ومكان كل مشروع، حيث يتم طرح شقق 90 مترا بـ 350 ألف جنيه في حوالي 9 محافظات.
وتستمر وزارة الإسكان في بيع كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.
وجاءت أماكن الشقق على النحو التالي:
1- محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع “بجوار الكمين”.
2- محافظة المنوفية بمركز السادات بموقع “الخطاطبة”.
3- محافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار.
4- محافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة.
5- محافظة بني سويف بمدينة بياض العرب.
6- محافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب.
7- محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع “أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة”.
8- محافظة مطروح بمدينة الحمام.
9- محافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع “الدير” ومدينة الطود.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
فيديو قد يعجبك: