سكن لكل المصريين 5.. طرح شقق 90 مترا بـ350 ألف جنيه بـ 9 محافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان شقق سكن لكل المصريين في عدد من المحافظات بأسعار متنوعة وفقا لمواصفات ومكان كل مشروع، حيث يتم طرح شقق 90 مترا بـ 350 ألف جنيه في حوالي 9 محافظات.

وتستمر وزارة الإسكان في بيع كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.

وجاءت أماكن الشقق على النحو التالي:

1- محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع “بجوار الكمين”.

2- محافظة المنوفية بمركز السادات بموقع “الخطاطبة”.

3- محافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار.

4- محافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة.

5- محافظة بني سويف بمدينة بياض العرب.

6- محافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب.

7- محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع “أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة”.

8- محافظة مطروح بمدينة الحمام.

9- محافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع “الدير” ومدينة الطود.

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