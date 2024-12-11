حكم عدم الوفاء بالنذر بسبب قلة الإمكانيات - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة قد نذرت ذبح خروف إذا شفاها الله من مرض السرطان، وتواجه الآن صعوبة في الوفاء بهذا النذر بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء:"أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويرزقك الصحة والعافية، بالنسبة للنذر، بما أن الظروف الآن لا تسمح لك بالوفاء به، فإنك يمكن أن تخرجي كفارة يمين.. الكفارة تكون بإطعام 10 مساكين، أو بإعطاء مبلغ يعادل 300 جنيه، أو إذا لم تستطيعي ذلك يمكنك الصيام لمدة ثلاثة أيام.. هذا يفي بنذر اليمين الذي لم تستطيعي الوفاء به."

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