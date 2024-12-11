الإنتاج الحربي تنفي الإعلان عن وظائف خالية وتوجه تحذيرا للمواطنين

كتب- محمد سامي:

نفت وزارة الإنتاج الحربي، الأخبار المتداولة والإعلانات الوهمية المنشورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي على "فيس بوك" بشأن إتاحة فرص عمل داخل الوزارة وشركاتها التابعة.

و أوضح محمد صقر ، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي لم تعلن عن أي وظائف خلال هذه الفترة ، وأن آخر إعلان للوظائف الخالية صدر عن الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، كان في شهر مايو الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة هي المنوطة بالإعلان عن الوظائف وطرق التقديم عليها عن طريق الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة.

وحذرت وزارة الإنتاج الحربي، من نشر تلك الأخبار والإعلانات الغير صحيحة وعدم تداولها على مواقع التواصل والانسياق وراءها وتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية.

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