كثرتها ليس عيبًا.. "أبوشقة": لا توجد قيود على تدشين الأحزاب

كتبت -داليا الظنيني:

قال بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن نظام الانتخابات الحالية مناسب ويتواءم مع الظروف المناخية السياسية والاجتماعية.

وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن نظام الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، يجب أنه يراعي نسبة 25% للمرأة، معلقا: "من وجهة نظري لسنا في حاجة لتشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية ".

وأوضح أن الدولة بها أكثر من 100 حزب سياسي، موضحا أن كثرة الأحزاب السياسية ليست عيبا.

وأكد أن مصر ليس بها قيود في تدشين الأحزاب، مشيرا إلى وجود عدد كبير في الأحزاب، وسط وجود ديمقراطية وحوار وطني بين الأحزاب السياسية.

كما أوضح أن الحزب يتبنى فكرة أو مشكلة أو قضية لفئة أو فئات كبير، ويبدأ في مناقشتها وإيجاد حلول جذرية لها، معلقا: كنا في فوضى قبل 30 يوليو، وبعد الثورة تم بناء دولة، كل محافظة يوجد بها عاصمة جديدة، مع وجود فكر اقتصادي وسياسي".

وتابع: الدولة تحملت مليارات الجنيهات في أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى التوترات السياسية في الشرق الأوسط، ومصر مستهدفة".

وحول ملف التصالح، أوضح وكيل مجلس الشيوخ، أن قوانين التصالح الخاصة بأملاك الدولة أو المباني، هي قوانين مؤقتة، معلقا: نحن أمام وضع غير قانوني وهناك مراكز ويجب أن نعمل على حق الدولة واستقرار المراكز .. من خلال الإزالة أو بقائها في حالة أنها لا تسبب ضررا".

وذكر أن التصالح يكون في جرائم الأموال العامة والقتل الخطأ والنصب، وذلك للتمكن من الحصول على حقوق الدولة، مشيرا إلى أن من بين أهم القوانين التي تم مناقشتها والموافقة عليها في 2024؛ هو قانون تقنين أوضاع العدوان على الملكية الخاصة بالدولة، وذلك لتحقيق دخل للدولة مع تقنين وضع الأراضي التي كانت وضع يد.

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