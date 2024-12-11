مدبولي يُتابع مع وزير قطاع الأعمال العام موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج

كتب- أحمد الجندي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة خطة عمل الوزارة بصدد تطوير الشركات التابعة لها ولا سيّما تلك المُختصة بقطاع القطن والغزل والنسيج.

وبحسب بيان، أكد رئيس الوزراء علي الأهمية الكبيرة لمتابعة خطط وبرامج وآليات النهوض بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها؛ في سبيل تعزيز إنتاجيتها ومن ثمّ تعظيم القيمة المُضافة للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.

وأوضح " شيمي" أن هناك خطوات جادة تتم على أرض الواقع وفق مُستهدفات الدولة وبرنامج عمل الحكومة بهدف التحسين المستمر لأداء المصانع والشركات الخاضعة للوزارة ومجابهة أية تحديات قد تطرأ.

وبناءً عليه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، موضحًا موقف زراعة المواد الخام ومنها؛ القطن قصير التيلة، والقطن المصري، وكذا مشروع إنتاج البوليستر.

كما استعرض الوزير مشروع تطوير الغزل والنسيج، مشيرًا إلى الطاقات الإنتاجية المُستهدفة قبل وبعد التطوير من الغزل، والنسيج، والملابس الجاهزة، وكذا الاستثمارات المُنفذة حتى الآن لتطوير جميع مصانع شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، وموضحًا أن التنفيذ بلغ نسبا ومعدلات متقدمة للغاية ما من شأنه النهوض بذلك القطاع.

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