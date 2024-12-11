محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشيوخ بالإمارات

كتب - نشأت علي:

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ، الذي يزور أبوظبي بدعوة من صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، واصفًا إياها بأنها نموذج للتعاون العربي القائم على الأخوة الصادقة والمصالح المشتركة.

من جانبه، نقل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ محمد بن زايد، مشيدًا بما تمثله العلاقات بين البلدين من نموذج يحتذى به في التضامن والتكامل الإقليمي.

وأكد أن الدور المحوري الذي يقوم به قادة البلدين يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها من تحولات متسارعة.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز من فرص التنمية والازدهار في المستقبل.

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