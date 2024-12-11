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تحذير من هيئة الإسعاف بشأن الشبورة الصباحية

08:53 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

هيئة الإسعاف المصرية (5)

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كتب - أحمد جمعة:

أهابت هيئة الإسعاف المصرية بقائدي المركبات على كافة الطرق توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تزايد فرص تكون شبورة مائية كثيفة غداً صباحاً، وما يصاحب ذلك من انخفاض معدلات الرؤية الأفقية بشكل متزايد على الطرق الزراعية والسريعة.

وأكدت هيئة الإسعاف انتظام العمل بكافة أفرعها وقطاعاتها بأرجاء الجمهورية، وتكثيف تغطيتها الإسعافية على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع رفع درجة التأهب بين صفوف كوادرها البشرية، مع استعداد كافة مراكز القيادة والتحكم والإسعافية لتلقي كافة الاستغاثات الإسعافية على الخط الساخن 123.

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هيئة الإسعاف المصرية تحذير من هيئة الإسعاف الشبورة الصباحية انخفاض معدلات الرؤية
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