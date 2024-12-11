وزير التموين يبحث مستجدات عمل المخابز وتطوير منظومة الخبز المدعم

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا هامًا اليوم مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وجميع ممثلي المخابز علي مستوي محافظات الجمهورية، لمناقشة مستجدات عمل المخابز وتطوير منظومة الخبز المدعم، في إطار حرص الوزارة على دعم أصحاب المخابز وضمان استقرار المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المخابز في توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبسعر عادل.

وشدد على أن الوزارة تتابع عن كثب سير العمل في المخابز لضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، مشيرًا إلى أن جودة الرغيف تأتي على رأس أولويات الوزارة لتحقيق رضا المواطن وتعزيز ثقته في منظومة الدعم.

كما أكد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تعزيز آليات الرقابة لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على استقرار المنظومة أو جودة المنتج.

وفي إطار دعم أصحاب المخابز، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة عبر دراسة أي تحديات قد تواجههم، سواء كانت مرتبطة بتكاليف التشغيل أو إمدادات المواد الخام، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

من جانبه، أثنى ممثلو الشعبة العامة للمخابز على جهود الوزارة في دعمهم، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك لتطوير المنظومة وتقديم رغيف خبز يليق بالمواطن المصري.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز لتحقيق أهداف منظومة الدعم بشكل مستدام، بما يعزز استقرار الأمن الغذائي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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