"الأوقاف" تنظم المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بالاشتراك مع "التربية والتعليم"

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت وزارة الأوقاف أنه سيتم تنظيم مسابقة ثقافية بحثية كبرى للعام السادس بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه المسابقة تأتي في ضوء استراتيجية عمل الوزارة على محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية الوطنية وصناعة الحضارة.

وأضافت أنه يحق التقديم في المسابقة للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين، وأولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية المختلفة "الابتدائية ، والإعدادية، والثانوية العامة والفنية" للعام الدراسي (2024 - 2025) بجوائز قيمتها 115 ألفًا و500 جنيه.

وأكدت أن فروع المسابقة تشمل المرحلة الابتدائية من خلال المشاركة بالكتابة في موضوع "دور ذوي الهمم في تحدي صعوبات الحياة" من خلال كتاب "القفز فوق الصعاب" للأستاذ أحمد سويلم ولا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات ولا يزيد على 15 صفحة، منوهة بأن جوائز المسابقة تبلغ للفائز الأول 2500 جنيه، والثاني 1500 جنيه، والثالث ألف جنيه ومن الرابع إلى العاشر 500 جنيه.

وتابعت أن المرحلة الإعدادية تشمل المشاركة في المسابقة بالكتابة في موضوع عن "سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ" من خلال كتاب "الشخصية المصرية..خطوات على طريق استعادة الثقة" لوزير الأوقاف، وتبلغ جوائز المسابقة للفائز الأول 3 آلاف جنيه، والثاني 2 ألف جنيه، والثالث ألف جنيه ومن الرابع إلى العاشر 750 جنيهَا.

وبشأن المرحلة الثانوية، أكدت الوزارة أنه ستكون المشاركة بالمسابقة بالكتابة في بحث عن "موازنة الإنسان في حياته بين الدنيا والآخرة" من خلال كتاب "فقه حب الحياة" للأستاذ الدكتور علي جمعة، وتبلغ جوائز المسابقة للفائز الأول 3500 جنيه، والثاني 2500 جنيه، والثالث 2 ألف جنيه، والرابع 1500 جنيه ومن الخامس إلى العاشر ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني للمشاركة بالمسابقة، أوضحت الوزارة المسابقة ستكون في كتابة بحث عن "مخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع" من خلال كتاب "الإدمان مظاهره وعلاجه" لعادل الدمرداش، وتبلغ جوائز المسابقة للفائز الأول 3500 جنيه، والثاني 2500 جنيه، والثالث 1500 جنيه، والرابع 1250 جنيهًا ومن الخامس إلى العاشر ألف جنيه.

وأفادت الوزارة بأن من يرغب من معلمي التربية الدينية المشاركة في المسابقة من خلال كتابة بحث عن "اللغة العربية وجمالها"»، وذلك من خلال كتاب "لطائف اللغة" للأستاذ أحمد بن مصطفى اللبابيدي، وتبلغ جوائز المسابقة للفائز الأول 4 آلاف جنيه، والثاني 3 آلاف جنيه، والثالث 2 ألف جنيه ومن الرابع إلى العاشر ألف جنيه.