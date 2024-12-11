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وزير الري يبحث مع رئيسي هيئة المياه والأرصاد السعوديين تعزيز التعاون في مجال "الاستمطار"

04:27 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

هاني سويلم

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الرياض- أ ش أ:
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع المهندس عبدالله عبدالكريم رئيس الهيئة السعودية للمياه، والدكتور أيمن بن سالم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مجال الاستمطار، والاستفادة من التجارب البحثية السعودية الجارية في هذا المجال.


جاء ذلك خلال لقاء على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.


كما تم التباحث حول التعاون المشترك في مجال التحلية من أجل الزراعة وتعظيم الاستفادة من الأغشية المستخدمة في محطات التحلية، بالإضافة إلى بحث التجارب المصرية والسعودية الناجحة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.


وخلال اللقاء، تم مناقشة التعاون في مجال إنشاء سدود الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، خاصة مع الخبرات المصرية المتميزة في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مجال شحن الخزانات الجوفية بالمياه التي تم حصادها من خلال سدود الحماية.

هذا المحتوى من

Asha
هاني سويلم وزير الموارد المائية عبدالله عبدالكريم أيمن بن سالم السعودية
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