حج 2025.. مدبولي يحذر المواطنين: أي التفاف سيعرضك لمخاطرة كبيرة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتحرك مع المملكة العربية السعودية لضمان أن كل من يسافر لأداء فريضة الحج يكون بشكل رسمي.

ووجه "مدبولي"، رسالة للمواطن قائلًا: "أي حد هيلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي للدولة هيكون عارف إنه بيعرض نفسه لمخاطرة كبيرة".

وتابع: احنا مسؤولين كدولة عن البعثة الكاملة التي نتفق عليها مع السعودية، ويكون لمصر حصة مُحددة، وهذه السنة سنأخذ الحصة كاملة.

وتابع رئيس الحكومة: خلينا نمشي في القنوات الرسمية علشان نكون مطمئنين عليكم، وأن كل من يسافر يعود بصورة سالمة، وأي طريقة منفردة لمحاولة الالتفاف الدولة مش هتكون عارفة مين اللي راح، واللي هيكون ظاهر البعثة الرسمية فقط.

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