لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حج 2025.. مدبولي يحذر المواطنين: أي التفاف سيعرضك لمخاطرة كبيرة

04:25 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتحرك مع المملكة العربية السعودية لضمان أن كل من يسافر لأداء فريضة الحج يكون بشكل رسمي.

ووجه "مدبولي"، رسالة للمواطن قائلًا: "أي حد هيلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي للدولة هيكون عارف إنه بيعرض نفسه لمخاطرة كبيرة".

وتابع: احنا مسؤولين كدولة عن البعثة الكاملة التي نتفق عليها مع السعودية، ويكون لمصر حصة مُحددة، وهذه السنة سنأخذ الحصة كاملة.

وتابع رئيس الحكومة: خلينا نمشي في القنوات الرسمية علشان نكون مطمئنين عليكم، وأن كل من يسافر يعود بصورة سالمة، وأي طريقة منفردة لمحاولة الالتفاف الدولة مش هتكون عارفة مين اللي راح، واللي هيكون ظاهر البعثة الرسمية فقط.

اقرأ أيضا:

الفيروس الغدي.. ما أبرز أعراضه لدى الأطفال وطرق الوقاية؟

التقديم غدًا.. رسميًّا وظائف جديدة في السعودية ورواتب تتخطى 121 ألف جنيه -تفاصيل

فيديو وصور- وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكي بجنود "قاهر- 3" لوحدات متمركزة شرق القناة

الحكومة: تغليظ عقوبة المتهرب من الخضوع لفحص كشف المخدرات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السعودية أداء فريضة الحج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هيئة المحطات النووية: بدء اختبارات تشغيل محطة الضبعة النووية في 2027

إعلان

إعلان

رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة