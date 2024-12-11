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يومان أسبوعيًا.. مدبولي: التوسع في مبادرة "سوق اليوم الواحد" لتخفيف الأعباء عن المواطنين

04:18 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى إلى تطوير وتوسيع مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي بدأت في القرى، لتشمل المدن الكبرى وعواصم المحافظات بصورة أكبر وأكثر تنظيمًا.

وأضاف "مدبولي": أن الحكومة تعمل على استغلال الأراضي المتاحة لإقامة هذه الأسواق، حيث وجه المحافظين بتحديد أكبر عدد من المواقع الصالحة لإنشاء الأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار رئيس الحكومة، إلى توجيه وزيرة التنمية المحلية بجعل الأسواق متاحة يومين في الأسبوع، وهما يومي الجمعة والسبت، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال توفير منافذ بيع مباشرة تقدم السلع بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس الحكومة، أن توجه الحكومة هو التوسع من هذه التجربة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوق اليوم الواحد
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