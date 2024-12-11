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خلال أيام.. مدبولي: شركة موبيل تبدأ الحفر في منطقة امتياز

03:46 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شركة "أكسيد موبيل" استقبلت الحفار وستبدأ الحفر في منطقة امتياز لها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، نأمل أن تكون هناك أخبار جيدة في الاستكشافات في هذا الموضوع، ونتابع مع كل الشركات الدولية كل خططها في عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاجية.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه كانت هناك زيادة مهمة لمدينة الروبيكي للجلود وأمس في محافظة بورسعيد، وكل تركيز الدولة في هذه الزيارات هو دفع ملف الصناعة بأقصى سرعة ممكنة، ومساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

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الدكتور مصطفى مدبولي شركة موبيل منطقة امتياز
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