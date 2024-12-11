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مدبولي: المتحف المصري الكبير أُدرج ضمن قائمة أجمل 7 متاحف في العالم لعام 2024

03:44 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد الجندي:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير الذي أُدرج ضمن قائمة أجمل 7 متاحف في العالم لعام 2024 وفق تصنيف فرساي.

وأشار مدبولي إلى أن أعداد السياح تجاوزت 15 مليون زائر، مع توقعات بأن تكون الأرقام القادمة أفضل.

وأوضح "مدبولي" أن الدولة المصرية وضعت خططًا شاملة تمتد لعام كامل لتطوير القطاع السياحي، بما في ذلك تعزيز السياحة العلاجية، وأكد التزام الدولة بالحفاظ على مقومات السلعة الأساسية للمواطن المصري.

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الدكتور مصطفى مدبولي المتحف المصري الكبير قائمة أجمل 7 متاحف في العالم
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