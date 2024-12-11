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بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة

03:40 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل برنامج الطروحات الجديدة، موضحًا أنه سيتم طرح أكثر من 10 شركات، وأنه حدث طرح منذ شهر فيما يتعلق ببنك المصرف المتحد.

وأضاف "مدبولي"، أن أسماء الشركات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، كما يلي:

- محطة رياح جبل الزيت.

- الأهل الشريف للبلاستيك.

- مصر للصناعات الدوائية.

- شركة سبيد "CID".

- نسبة من بنك الإسكندرية.

- بنك المصرف المتحد.

- نسبة من بنك القاهرة.

- شركة وطنية.

- شركة صافي.

- شركة ساينو.

- تشيل أوت.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح هذه الشركات سواء للشراكة مع شركاء استراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية، وأنه من المخطط طرح وطنية وصافي منتصف العام المقبل.

الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة البورصة
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