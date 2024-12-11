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مدبولي معلقا على أحداث سوريا: المؤسسات عندما تسقط يكون من الصعب إعادتها

03:24 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الحالي شهد تداعيات إقليمية بالتغيرات الكبيرة التي حدثت في سوريا، وكل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأضاف "مدبولي": نتمنى الخير لأشقائنا في سوريا، وهدفنا الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لأن المؤسسات عندما تسقط يكون من الصعب إعادتها مرة أخرى.

وتابع: ندعو الله أن يكتب كل الخير لأشقائنا في سوريا.

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الدكتور مصطفى مدبولي أحداث سوريا رئيس مجلس الوزراء سوريا
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