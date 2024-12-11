التحديات وخطة العمل.. اجتماع رفيع المستوى يعزز تقدم الأعمال بمشروع "الضبعة" النووية

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كتب- محمد صلاح:

عُقد اجتماع رفيع المستوى برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأندريه بتروف النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة "روساتوم" الحكومية، ورئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية.

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قدمًا.

وشارك في الاجتماع أيضاً إدارة المشروع وفرق العمل المختصة من هيئة المحطات النووية وشركة "أتوم ستروي إكسبورت" والخبراء من معهد التصميم الروسي المصمم العام للمشروع، وذلك لمناقشة التحديات وخطة العمل لعام 2025 تطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي لمشروع محطة الضبعة النووية، مع تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، وكذلك التحديات التي تواجه سير العمل.

ورحَّبَ رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحضور، مشيراً إلى أن الاجتماعات الدورية التي تتم بحضور الدكتور أندريه بتروف، رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت " والقيادات من الجانبين المصري والروسي؛ تأتي للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال والتحديات التي تواجه المشروع وذلك لتذليلها وتمهيد الطريق لفرق العمل المختصة من الجانبين للمُضي قدماً، مؤكداً الدور الفعال الذي تقوم به هيئة المحطات النووية في دفع وتنفيذ المشروع وأهمية تنفيذ المشروع وَفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد الدكتور أندريه بتروف الالتزام بتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لتذليل العقبات وتحقيق الإنجازات المرجوة في الوقت المحدد؛ لتنفيذ المشروع وَفق المخططات الزمنية، مشيرًا إلى معدل إنجاز الأعمال بالموقع الذي تم تحقيقه في عام 2024، وموضحًا أن هذا المعدل سيتزايد خلال العام المقبل بصورة كبيرة.

وناقش الحضور أهم الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المشروع؛ والتي من شأنها تسريع العمل وتحقيق التقدم المستدام في مختلف جوانب المشروع، حيث تم تأكيد أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات؛ لضمان النجاح الشامل للمشروع.

واختُتم الاجتماع بتأكيد أهمية العمل الجماعي والتواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية؛ حيث يعتبر مشروع محطة الضبعة من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أنه وَفق الخطة الزمنية المقررة من المخطط، أن يتم بدء أعمال اختبارات التشغيل للوحدة الأولى في الربع الرابع من عام 2027 على أن يتم التشغيل لهذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028، وسوف يتوالى انضمام باقي الوحدات إلى الخدمة تباعاً وصولاً للوحدة الرابعة عام 2030، علمًا بأن تستمر المحطة في التشغيل لأكثر من ستين عاماً كأحد أهم المصادر الآمنة والمأمونة للطاقة، مما يُسهم في تحقيق الاستدامة.

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