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موعد صرف منحة حكومية جديدة.. ومصدر يكشف التفاصيل

03:07 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة الغير المنتظمة 2025.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه من المقرر بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيهًا يحصل عليها العامل بموجب كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

واستحدثت وزارة العمل، منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة 6 منح، وهي:"منحة عيد العمال، منحة شهر رمضان المبارك، منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة المولد النبوي الشريف، منحة أعياد الميلاد المجيد".

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منحة حكومية جديدة وزارة العمل العمالة الغير المنتظمة
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