الرئيس السيسي يصل مقر الرئاسة الأيرلندية لإجراء مباحثات مع نظيره الأيرلندي - فيديو

كتب- محمد سامي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر الرئاسة الأيرلندية لإجراء مباحثات مع نظيره الأيرلندي.

يذكر أن الرئيس السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضًا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بجميع محاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.

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