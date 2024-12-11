الفيروس الغدي.. ما أبرز أعراضه لدى الأطفال وطرق الوقاية؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، عن انتشار الفيروس الغدي بين الكثير من المرضى في مصر، مسببًا إصابات بعدوى تنفسية ومعوية معًا، تساؤلات بشأن الأعراض التي يسببها هذا الفيروس خاصة لدى الأطفال، وطرق الوقاية منه.

كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن الأعراض الراهنة التي تتنوع بين عدوى تنفسية وإصابات معوية، يقف ورائها الفيروس الغدي، وهو أحد الفيروسات المنتشرة في الوقت الراهن، لكنه ليس الأكثر انتشارًا بين مجموعة الأمراض التنفسية.

وأضاف "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن الفيروس الغدي هو المتسبب في أعراض الجهاز الهضمي والإصابات التنفسية، فضلًا عن آلام العينين، موضحًا أنه يصيب جميع الفئات العمرية ولا يقتصر على الأطفال وحدهم.

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ماذا نعرف عن الفيروس الغدي؟

وفق المركز الطبي لجامعة روتشستر الأمريكية، فإن الفيروسات الغدية هي مجموعة من الفيروسات التي تسبب مجموعة متنوعة من الالتهابات، مثل: أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد، وعدوى العين، والخناق، التهاب قصيبات، والالتهاب الرئوي.

وتسبب الفيروسات الغدية عند الأطفال غالبًا التهابات في الجهاز التنفسي، ولكنها تسبب أيضًا التهابات في الجهاز الهضمي، كما أن التهابات الجهاز التنفسي أكثر شيوعًا في أواخر الشتاء والربيع وأوائل الصيف، ولكن يمكن أن تحدث هذه الالتهابات في أي وقت طوال العام.

وتحدث العدوى بسبب أحد أنواع الفيروسات الغدية، في حين تتمثل الطرق الأكثر شيوعًا لانتشار الفيروسات من طفل إلى آخر، في عدوى الجهاز التنفسي إذ يمكن أن تحتوي السوائل من الأنف والفم والحلق والرئتين (الجهاز التنفسي) على الفيروس، كما تنتشر عدوى الجهاز التنفسي عندما يسعل شخص مصاب بالفيروس أو يعطس على شخص آخر.

في حين تنتشر عدوى الجهاز الهضمي، بهذا النوع من الفيروس عن طريق الانتقال عن طريق البراز والفم، يحدث هذا غالبًا لأن الطفل لم يغسل يديه بشكل صحيح أو بشكل متكرر، كما يمكن أن يحدث أيضًا بسبب تناول أو شرب طعام أو ماء ملوث.

ويمكن أن تحدث عدوى الفيروس الغدي عند الأطفال في أي عمر، في الوقت الذي يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى عامين والذين هم في دور الحضانة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الفيروسات.

وتتمثل أعراض الفيروس الغدي عند الأطفال في:

* سيلان الأنف

* التهاب الحلق

* حمى

* سعال شديد

* تضخم الغدد الليمفاوية

* صداع

* العين الوردية

* نزلات معوية

* الإسهال المائي الذي يبدأ فجأة

* حمى

* ألم البطن

علاج عدوى الفيروس الغدي عند الأطفال

وهناك العديد من الطرق لعلاج عدوى الفيروس الغدي للمساعدة في تخفيف الأعراض، لكن في كل الأحوال لا يتم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الفيروسات الغدية.

وقد يشمل علاج عدوى الجهاز التنفسي ما يلي:

* المزيد من السوائل.

* أدوية توسيع الشعب الهوائية.

* جلسات الأكسجين الإضافي

* وقد يشمل علاج عدوى الجهاز الهضمي الإماهة الفموية، والأطعمة الصلبة حسب التحمل.

وتشمل طرق الوقاية عددًا من المحاور بينها:

* اغسلي يديك قبل وبعد رعاية طفلك.

* تأكدي من أن طفلك يغسل يديه بشكل متكرر، وخاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.

* اطلب من طفلك تغطية فمه وأنفه عند العطس أو السعال.

* ساعد طفلك على البقاء بعيدًا عن الاتصال الوثيق مع شخص مريض.

* تأكدي من أن مركز رعاية طفلك يشجع على غسل اليدين.

* إذا كان طفلك في المستشفى، فقد يرتدي العاملون في مجال الرعاية الصحية ملابس عزل خاصة عند دخولهم غرفة طفلك. وقد يشمل ذلك ثياب المستشفى والقفازات والأقنعة.

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